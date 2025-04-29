Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб предложил 43-летнему Эвра помощь в подготовке к дебюту в ММА: «Пришли мне координаты, брат. Я научу тебя крушить людей»

43-летний экс-игрок Манчестер Юнайтед , Ювентуса и сборной Франции 23 мая проведет дебютный бой в промоушене PFL на турнире в Париже. Его соперник еще не утвержден.
Источник: Спортс"

Эвра сидел в зале для занятий ММА, когда ему позвонил бывший чемпион UFC в легком весе. Между ними состоялся диалог.

Нурмагомедов: Брат, тебе это не нужно! Зачем тебе тренироваться? Если тебе нужно подраться, я буду драться за тебя.

Эвра (смеясь): Спасибо, что прикрываешь меня, брат! Но мне нужно тренироваться, брат. Я должен отнестись к этому серьезно.

Ты знаешь, как я уважаю тебя и весь спорт, поэтому мне очень нужна тренировка с тобой.

Нурмагомедов: Брат, я много раз говорил тебе, пришли мне координаты! Я найду тебя. Скажи мне, где ты?

Эвра: Я боюсь отправлять тебе свое местоположение, брат! Мы в Дубае. Знаю, что у тебя есть небольшая проблема, но когда ты ее решишь, пожалуйста, брат, мне нужно немного потренироваться с тобой.

Нурмагомедов: Когда я тебя увижу, ты должен быть готов. Я научу тебя крушить людей.

Эвра: Могу я задать тебе вопрос? Я знаю, что ты любишь меня, но в то же время я чувствую, что ты хочешь уничтожить меня и убить!

Нурмагомедов (улыбаясь): Нет, нет. Я просто хочу, чтобы ты совершенствовался. Больше ничего. Я очень рад видеть тебя, брат. До скорой встречи.

Экс-защитник «МЮ» Эвра дебютирует в ММА на турнире PFL Paris.