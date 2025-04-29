Хабиб предложил 43-летнему Эвра помощь в подготовке к дебюту в ММА: «Пришли мне координаты, брат. Я научу тебя крушить людей»

Эвра сидел в зале для занятий ММА, когда ему позвонил бывший чемпион UFC в легком весе. Между ними состоялся диалог.
Нурмагомедов: Брат, тебе это не нужно! Зачем тебе тренироваться? Если тебе нужно подраться, я буду драться за тебя.
Эвра (смеясь): Спасибо, что прикрываешь меня, брат! Но мне нужно тренироваться, брат. Я должен отнестись к этому серьезно.
Ты знаешь, как я уважаю тебя и весь спорт, поэтому мне очень нужна тренировка с тобой.
Нурмагомедов: Брат, я много раз говорил тебе, пришли мне координаты! Я найду тебя. Скажи мне, где ты?
Эвра: Я боюсь отправлять тебе свое местоположение, брат! Мы в Дубае. Знаю, что у тебя есть небольшая проблема, но когда ты ее решишь, пожалуйста, брат, мне нужно немного потренироваться с тобой.
Нурмагомедов: Когда я тебя увижу, ты должен быть готов. Я научу тебя крушить людей.
Эвра: Могу я задать тебе вопрос? Я знаю, что ты любишь меня, но в то же время я чувствую, что ты хочешь уничтожить меня и убить!
Нурмагомедов (улыбаясь): Нет, нет. Я просто хочу, чтобы ты совершенствовался. Больше ничего. Я очень рад видеть тебя, брат. До скорой встречи.
Экс-защитник «МЮ» Эвра дебютирует в ММА на турнире PFL Paris.