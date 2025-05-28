Гэрри — о возможном бое с Махачевым: «Больше всего на свете я хочу выйти в октагон и победить лидера P4P»

"Если люди начнут рекламировать наш бой как противостояние Дагестана и Ирландии, то я не буду против. Но, как по мне, эта история ушла вместе с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. У них была своя вражда — и она закончилась.