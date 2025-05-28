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Гэрри — о возможном бое с Махачевым: «Больше всего на свете я хочу выйти в октагон и победить лидера P4P»

Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем — это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

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Источник: Спортс"

"Если люди начнут рекламировать наш бой как противостояние Дагестана и Ирландии, то я не буду против. Но, как по мне, эта история ушла вместе с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. У них была своя вражда — и она закончилась.

Сейчас Ислам — номер один в рейтинге P4P. Он хочет подняться в полусредний вес и подраться за титул. Если он победит, то я абсолютно точно потребую титульный шанс.

Больше всего на свете я хочу выйти в октагон, победить лидера P4P, завоевать пояс и доказать, что я один из сильнейших бойцов мира", — сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри — о Чимаеве: «Он еще не сталкивался с соперником, способным сделать то, что могу я».

Бывший спарринг-партнер Махачева Томпсон: «Ислам один раз защитит титул в полусреднем весе. Он из тех парней, которые не хотят потерпеть тяжелое поражение».