Минспорт планирует создать единую организационную структуру по MMA

«Я не разделяю оптимизма вообще по этому виду единоборств. Это травмоопасно, иногда вызывает неправильные карьерные траектории. Однако у этого явления много поклонников, здесь необходимо навести порядок. В планах зонтичная организационная структура, когда будет ответственный, единые правила, контроль, надзор со стороны правоохранительных органов и нас как спортивного ведомства, должное медицинское обеспечение. И будет порядок», — заявил Дегтярев.