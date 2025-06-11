Минспорт планирует создать единую организационную структуру по MMA

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ планирует создать единую организационную структуру по смешанным единоборствам (MMA), которая будет подразумевать единые правила, контроль и медицинское обеспечение. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время правительственного часа в Госдуме.
«Я не разделяю оптимизма вообще по этому виду единоборств. Это травмоопасно, иногда вызывает неправильные карьерные траектории. Однако у этого явления много поклонников, здесь необходимо навести порядок. В планах зонтичная организационная структура, когда будет ответственный, единые правила, контроль, надзор со стороны правоохранительных органов и нас как спортивного ведомства, должное медицинское обеспечение. И будет порядок», — заявил Дегтярев.
«Сейчас очень много организаций занимаются этим, иногда бесконтрольно, с нарушением всех мыслимых норм. Были случаи гибели спортсменов, в том числе несовершеннолетних спортсменов, этим занимались правоохранительные органы. Собственно говоря, это вообще не дело», — подчеркнул министр.
В 2023 году на турнире по MMA в Белогорске умер 16-летний участник. Соревнования не были включены в единый календарный план Союза MMA России.