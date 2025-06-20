Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаджиев — о знаменитостях на турнирах: «Приходили бесплатно, но нужна была фишка. Бузова пришла, потому что это был тренд»

— На бой Минеева и Исмаилова даже приходил Филипп Киркоров. Как много неожиданных персонажей встречали на турнирах?

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Киркоров пришел-ушел и, справедливости ради, так и не стал фанатом единоборств. В начале было очень круто. На первый турнир приходили Араз Агаларов, Александр Овечкин, Джиган, Ольга Бузова, Сергей Зверев, Адам Делимханов, Доминик Джокер, Эдгард Запашный. Мы просто всегда над этим работали. А когда люди этому значения не придают, то ничего не происходит.

— Насколько сложно пригласить таких звезд на ММА-турнир?

— Все приходили бесплатно, но не просто так. Им действительно нужна была мотивация: либо они должны за кого-то болеть, либо должна быть фишка. Почему пришла Бузова? Потому что на тот момент это была тусовка, тренд. Плюс она была замужем за Димой Тарасовой, а Дима любит бои и просто приходил.

— И ни разу никому не платили?

— Нет. Даже артистам. Например, у нас выступали Тимати или А’Студио. Мы никогда не платили. Потому что если бы мы раз заплатили, то что тогда говорили бы всем, кто приходил бесплатно? — сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу«».

Камил Гаджиев — большое интервью про деньги, криминал и MMA.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше