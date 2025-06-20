Гаджиев — о знаменитостях на турнирах: «Приходили бесплатно, но нужна была фишка. Бузова пришла, потому что это был тренд»

— Все приходили бесплатно, но не просто так. Им действительно нужна была мотивация: либо они должны за кого-то болеть, либо должна быть фишка. Почему пришла Бузова? Потому что на тот момент это была тусовка, тренд. Плюс она была замужем за Димой Тарасовой, а Дима любит бои и просто приходил.