Тигр всё ещё опасен. Магомедов вернулся и победил, но что дальше?

В стойке Магомедов был на совершенно другом уровне. Тигр действовал креативнее, бил жёстче, и Хамидову приходилось делать всё, чтобы избегать долгого нахождения в стойке. Магомедов, несмотря на то что слишком часто позволял себя прижимать, успевал общаться и со зрителями, и даже с углом соперника. За счёт ярких эпизодов и очевидного превосходства в стойке более опытный россиянин смог добиться тяжёлой победы в крайне близком бою. Вероятно, даже в бою с Патчи Миксом за титул превосходство Магомедова визуально было более явным, однако победа тогда ушла не в руки Тигра. На этот раз судьи приняли сторону российского бойца.