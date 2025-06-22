Орловский идеально дебютировал в лиге Конора. Растерзал американца и замахнулся на пояс

Орловский показывает, что даже в 46 лет находится в полном порядке. И есть ощущение, что у организации нет особенных поводов для того, чтобы отказывать заслуженному ветерану в титульном шансе. А уже потом, особенно если получится поставить Ротуэлла в тупик, можно будет вновь говорить о поединке с Фёдором. Возможно, легенды сойдутся на голых кулаках, если промоушен даст все условия. Конор уже говорил, что хотел бы заманить в лигу Последнего Императора. А основатель и руководитель BKFC Дэвид Фельдман намекнул на то, что всё зависит именно от финансовой стороны вопроса: «[Данный формат поединков] Подходит для одних людей и не подходит для других. В вопросе подписания контракта с Фёдором всё упирается в деньги и в то, сколько ему самому хотелось бы заработать».