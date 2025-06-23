Уайт — о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»

Избегает ли Джонс Аспиналла? Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме того глупого случая с Чейлом Сонненом.
Случай в Альбукерке? Да, я сразу подумал, что сейчас это будут называть причиной его ухода. Но правда в том, что я не знаю. Все эти вопросы нужно задать Джону", — сказал президент UFC Дана Уайт.
Прошлой ночью Дана Уайт объявил Тома Аспиналла чемпионом тяжелой категории. Джон Джонс завершил спортивную карьеру.
Вчера стало известно, что Джонса будут судить по уголовному делу в Альбукерке.
На UFC 151 Джонс отказался драться с Сонненом, который должен был заменить выбывшего Дэна Хендерсона.
Джон Джонс — все. Хотел подраться в 2025-м, но передумал: «С меня хватит».
Кормье — об уходе Джонса из UFC: «Он и не хотел драться с Аспиналлом».