Пан или пропал. Вячеславу Борщёву предстоит важнейший бой в карьере

Борщёв, безусловно, гораздо более мастеровитый ударник, который способен разбираться с соперниками такого уровня на руках, но у Маккинни есть ключи под россиянина. Терренс немного ниже Вячеслава, однако при этом у него длиннее руки, к нему тяжеловато подступиться, и он очень крепок физически. Плюс у Маккинни есть в арсенале борьба и сабмишены — восемь финишей были добыты на земле. А мы уже не раз убеждались, что у Борщёва всё-таки есть проблемы с партером, несмотря на то что он работает над тем, чтобы закрыть эти пробелы. Вполне вероятен сценарий, в котором Маккинни не станет перестреливаться с опытнейшим кикбоксёром в стойке, а пойдёт в борьбу.