Джонсон — о мнении, что Джонс — лучший боец MMA в истории: «Назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в каком-то спорте»

Нужно трезво смотреть на вещи. Я не утверждаю, что Джон Джонс не добился больших успехов, он был удивительным бойцом. Но назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в определенном спорте", — сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.