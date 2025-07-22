Хабиб Нурмагомедов: «Топурия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то»

"Надеюсь, увидим хоть какое-то противостояние. В ближайшем будущем не вижу. Махачев и Топурия? Топурия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то, сразу видно. Интерес к такому бою может быть. Ислам тоже очень хороший парень.