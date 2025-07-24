Тактаров порассуждал о причинах смерти Халка Хогана

По мнению россиянина, на уход актера из жизни повлияли стероиды. «71 год — это нормально. Но стероиды, особенно когда принимаются бесконтрольно — это ничего хорошего. Особенно когда речь про стероиды, которые были в 80‑х годах», — заявил Тактаров.