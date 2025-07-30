Арман Царукян: «Хабиб вдохновлял меня в юности. Он был настоящим примером»

Когда я только начинал заниматься MMA, он был настоящим примером. Он тогда еще не владел чемпионством, но был на очень высоком уровне", — сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Царукян — о Пимблетте: «Он даже места в топ-10 не заслуживает. Выбросьте его из рейтинга».
Дэн Хукер: «Царукян — Волан-де-Морт в легком весе. Никто не хочет называть его имя».
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