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Арман Царукян: «Хабиб вдохновлял меня в юности. Он был настоящим примером»

"У меня много любимых бойцов. Я всегда смотрю их поединки — анализирую, как они двигаются, как они борются. Но если говорить о том, кто вдохновлял меня в юности, то это был Хабиб Нурмагомедов. Он из России — и я тоже.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Когда я только начинал заниматься MMA, он был настоящим примером. Он тогда еще не владел чемпионством, но был на очень высоком уровне", — сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Царукян — о Пимблетте: «Он даже места в топ-10 не заслуживает. Выбросьте его из рейтинга».

Дэн Хукер: «Царукян — Волан-де-Морт в легком весе. Никто не хочет называть его имя».

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