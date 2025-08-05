Артем Лобов: «Один на один мы с Хабибом все уладили. Но через несколько минут он вернулся с толпой, и у него появились те же самые вопросы»

Но буквально через несколько минут он вернулся с толпой, и у него опять появились те же самые вопросы. Непонятно. Я ему то же самое сказал, обсудили же это уже. Он мне опять: «Зачем ты так сказал?» Я ему снова отвечаю, что я просто так этого не говорил. Дал ответ на то, что он называл Конора петухом.