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Артем Лобов: «Один на один мы с Хабибом все уладили. Но через несколько минут он вернулся с толпой, и у него появились те же самые вопросы»

"Мотив у меня — дать ответку. Когда все случилось в Нью-Йорке, Хабиб ко мне подошел сначала один. Один на один мы с ним все уладили. Я ему объяснил: если бы твоего брата кто-то назвал петухом, ты бы ответил.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Мотив у меня — дать ответку. Когда все случилось в Нью-Йорке, Хабиб ко мне подошел сначала один. Один на один мы с ним все уладили. Я ему объяснил: если бы твоего брата кто-то назвал петухом, ты бы ответил. Он согласился, и вопросов больше не было, он ушел.

Но буквально через несколько минут он вернулся с толпой, и у него опять появились те же самые вопросы. Непонятно. Я ему то же самое сказал, обсудили же это уже. Он мне опять: «Зачем ты так сказал?» Я ему снова отвечаю, что я просто так этого не говорил. Дал ответ на то, что он называл Конора петухом.

Тухугов там тоже что-то выпрыгивал, толпой он очень смелый, мы это видели уже. Но один на один, если смотреть бои Тухугова, он убегает, сдается в стойке.

3 октября я покажу, почему они не хотели со мной разговаривать один на один. Не хватило духа со мной поговорить так", — сказал экс-боец UFC Артем Лобов.

Лобов и Зубайра Тухугов подерутся 3 октября на PFL Dubai. Лобов не дрался в MMA-поединках с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону.

Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре.