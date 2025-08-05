Журналист Александр Лютиков: «Отец Хабиба представлял меня знакомым так: “Это Саша. Он задал тот вопрос Лобову”

«Вопрос, конечно, был запланирован. Но без реакции Артема ничего бы не получилось. Такое чувство, что ответ у него был готов еще до того, как был задан вопрос. Так что все просто совпало, удалось попасть в нерв. В момент, когда из-за этого случился дикий скандал в Нью-Йорке, мы с Абдулманапом Нурмагомедовым гуляли по городскому пляжу Махачкалы. И Абдулманап Магомедович представлял меня своим знакомым так: “Это Саша. Он задал тот вопрос Лобову”.