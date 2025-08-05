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Журналист Александр Лютиков: «Отец Хабиба представлял меня знакомым так: “Это Саша. Он задал тот вопрос Лобову”

Летом-2017 Александр Лютиков записывал интервью с Артемом Лобовым. В ответ на вопрос о словах Хабиба про Конора Макгрегора Лобов резко высказался о Нурмагомедове: «Кто здесь чикен? Кто боится?» Хабиб встретил Артема в отеле перед турниром спустя полгода — между бойцами возник конфликт.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Летом-2017 Александр Лютиков записывал интервью с Артемом Лобовым. В ответ на вопрос о словах Хабиба про Конора Макгрегора Лобов резко высказался о Нурмагомедове: «Кто здесь чикен? Кто боится?» Хабиб встретил Артема в отеле перед турниром спустя полгода — между бойцами возник конфликт. Фрагменты интервью и кадры конфликта UFC использовал в промо боя Хабиба и Конора.

«Вопрос, конечно, был запланирован. Но без реакции Артема ничего бы не получилось. Такое чувство, что ответ у него был готов еще до того, как был задан вопрос. Так что все просто совпало, удалось попасть в нерв. В момент, когда из-за этого случился дикий скандал в Нью-Йорке, мы с Абдулманапом Нурмагомедовым гуляли по городскому пляжу Махачкалы. И Абдулманап Магомедович представлял меня своим знакомым так: “Это Саша. Он задал тот вопрос Лобову”.

Если кого-то это возмущало, Абдулманап говорил: «Он журналист и имеет право задавать любые вопросы». Я тогда еще отметил, что великий тренер понимает работу журналистов лучше многих журналистов.

Я бы сказал и про Артема Лобова. Он потом нигде ни разу не упрекнул меня за тот вопрос, не сказал, что его где-то подставили или переврали его слова. Хотя многие в той ситуации именно так бы и поступили", — сказал журналист Александр Лютиков в интервью для Спортса.

«В обычный месяц зарабатывал раза в два больше, чем на “Матч ТВ”. Почему ютуб-журналистика в ММА такая крутая.