Монсон назвал самого популярного российского бойца в США: «Поддерживает свою страну»

«Из-за популярности UFC я считаю Хабиба Нурмагомедова самым популярным российским бойцом. В то же время он является одним из моих любимых спортсменов. Он не только непобедим, мне нравится, какой жизнью он живет. У него есть принципы, он хороший человек, хороший отец, хороший муж, хороший человек, который поддерживает свою страну», — заявил Монсон в интервью РИА Новости.