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Монсон назвал самого популярного российского бойца в США: «Поддерживает свою страну»

Российский боец ММА и общественный деятель Джефф Монсон назвал самого популярного отечественного бойца в Соединенных Штатах Америки.

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Источник: РИА "Новости"

Уроженец США Монсон получил российское гражданство в 2018 году и сейчас проживает в Уфе.

«Из-за популярности UFC я считаю Хабиба Нурмагомедова самым популярным российским бойцом. В то же время он является одним из моих любимых спортсменов. Он не только непобедим, мне нравится, какой жизнью он живет. У него есть принципы, он хороший человек, хороший отец, хороший муж, хороший человек, который поддерживает свою страну», — заявил Монсон в интервью РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил карьеру бойца в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.