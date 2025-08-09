Чимаев пообещал привезти чемпионский пояс UFC в Россию в случае победы

Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, привезет чемпионский пояс UFC в Россию в случае победы над Дрикусом дю Плесси из ЮАР. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Колос об ММА».
Чимаев 16 августа сразится с чемпионом промоушена в среднем весе дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго. Он впервые получил шанс завоевать пояс UFC.
«Конечно [привезу пояс в Россию], это тоже моя родина. Я вырос в России, там живет моя семья. Буду там», — сказал Чимаев.
Чимаев родился в Чечне, откуда в подростковом возрасте переехал с семьей в Швецию. С сентября 2023 года боец вместо Швеции представляет ОАЭ. Паспорт ОАЭ он получил в феврале 2025-го.
Чимаеву 31 год, он выиграл все 14 боев в ММА, в последнем поединке в октябре победил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде. Он занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе.