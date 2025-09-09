Мендес вспомнил, как Хабиб жаловался на большое внимание СМИ: «Говорю ему: “Проиграй. И никто не будет тобой интересоваться”. С этого момента у него не было таких проблем»

Я спросил: «Что происходит?» Он ответил: «Ох, тренер, я устал от интервью. Их так много». Я говорю ему: «Ты хочешь, чтобы это закончилось?» Он кивает. И я говорю: «Это очень просто — выйди и проиграй. Тогда никто не будет интересоваться тобой».