Мендес вспомнил, как Хабиб жаловался на большое внимание СМИ: «Говорю ему: “Проиграй. И никто не будет тобой интересоваться”. С этого момента у него не было таких проблем»

Я спросил: «Что происходит?» Он ответил: «Ох, тренер, я устал от интервью. Их так много». Я говорю ему: «Ты хочешь, чтобы это закончилось?» Он кивает. И я говорю: «Это очень просто — выйди и проиграй. Тогда никто не будет интересоваться тобой».
С этого момента у него никогда не было с этим проблем", — сказал тренер Хавьер Мендес.
Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался».
Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама».