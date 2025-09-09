Ричмонд
Мендес вспомнил, как Хабиб жаловался на большое внимание СМИ: «Говорю ему: “Проиграй. И никто не будет тобой интересоваться”. С этого момента у него не было таких проблем»

"В 2017-м Хабиб пожаловался мне, что очень устал давать интервью. Это было еще до того, как он стал чемпионом.

Источник: Спортс"

Я спросил: «Что происходит?» Он ответил: «Ох, тренер, я устал от интервью. Их так много». Я говорю ему: «Ты хочешь, чтобы это закончилось?» Он кивает. И я говорю: «Это очень просто — выйди и проиграй. Тогда никто не будет интересоваться тобой».

С этого момента у него никогда не было с этим проблем", — сказал тренер Хавьер Мендес.

Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался».

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама».