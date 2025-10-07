Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, однако бой отменили после того, как Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.