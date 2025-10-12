Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»

«Так и прошла вся наша жизнь — бок о бок в зале. Мы помогали друг другу, чтобы стать лучше и сильнее. Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Хабиб Нурмагомедов: «Мы не приветствуем в команде ленивых людей. Мы тут, чтобы стать лучшими в мире».

Хабиб, Махачев и Анкалаев любят побеждать бразильцев — в чем секрет?