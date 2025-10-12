Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»

«Так и прошла вся наша жизнь — бок о бок в зале. Мы помогали друг другу, чтобы стать лучше и сильнее. Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.