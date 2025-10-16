Россиянку Алексееву исключили из Абсюлютного бойцовского чемпионата

В ночь на 12 октября Алексеева проиграла бразильянке Беатрис Меските на турнире UFC в Рио-де-Жанейро. После этого на счету россиянки стало пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (MMA). Россиянка провела четвертый бой в UFC, но смогла победить лишь в дебютном — в апреле 2023 года.