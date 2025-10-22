Алискеров — про тренировки у Хабиба: «Задача, чтобы пульс на спарринге был 210 ударов»

Мы сейчас на сборах в Дубае, тут Хабиб руководит всей подготовкой: он проводит тренировки, он же составляет каждому план. Пять дней по две тренировки и одна в субботу. Каждый день либо спарринги, либо борьба. Спарринги здесь очень тяжелые: заходишь в клетку, у каждого свой секундант и работаешь три раунда. И Хабиб заставляет тебя очень хорошо работать, у тебя задача, чтобы пульс на спарринге поднялся до 210 ударов. Чтобы меньше игры и больше возни было, максимально похоже на бой. Если выше этого значения пульс не поднял, то для Хабиба такой спарринг не удался.