Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деметриус Джонсон: «Баутисте стоит забыть про фамилию Умара. Не надо проявлять лишнего уважения»

«Марио, не проявляй лишнего уважения к Умару. Многие бойцы начинают теряться перед его аурой — мол, это же Нурмагомедов, он тренируется с Хабибом. Когда люди дрались с Хабибом, они думали: “Ну, он же должен меня перевести, поэтому я просто приму это положение”.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Они слишком уважают фамилию. Так что забудь про нее — и иди вперед. Если позволишь Умару диктовать ход боя, то всегда будешь на шаг позади", — сказал бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон.

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

Уайт — Баутисте и Нурмагомедову: «Устройте шоу, тогда бой будет претендентским».

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста провели битву взглядов перед боем.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше