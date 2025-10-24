Деметриус Джонсон: «Баутисте стоит забыть про фамилию Умара. Не надо проявлять лишнего уважения»

«Марио, не проявляй лишнего уважения к Умару. Многие бойцы начинают теряться перед его аурой — мол, это же Нурмагомедов, он тренируется с Хабибом. Когда люди дрались с Хабибом, они думали: “Ну, он же должен меня перевести, поэтому я просто приму это положение”.