Деметриус Джонсон: «Баутисте стоит забыть про фамилию Умара. Не надо проявлять лишнего уважения»

Они слишком уважают фамилию. Так что забудь про нее — и иди вперед. Если позволишь Умару диктовать ход боя, то всегда будешь на шаг позади", — сказал бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон.
Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.
Уайт — Баутисте и Нурмагомедову: «Устройте шоу, тогда бой будет претендентским».
Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста провели битву взглядов перед боем.
