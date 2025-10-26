Александр Волков дотерпел до претендентского статуса

В нем у каждого были свои козыри. Но формально играли вроде бы лишь те, которыми владел Жаилтон Алмейда, искусный мастер джиу-джитсу: для такого работа в партере куда предпочтительнее работы в стойке, где безумно хорош двухметровый, с шикарным арсеналом ударов Волков. Бразилец в первом раунде быстро перевел оппонента на настил. И тут-то выяснилось, что Волков ко всем такого рода передрягам готов. В концовке раунда он не просто вывернулся из захвата, а сам перевернул Алмейду, пробивая и пробивая его увесистыми тычками. Для поклонников бразильца картина была жутко неприятной. Они-то были уверены, что, если Алмейда проводит тейкдаун, мучиться предстоит исключительно его сопернику.