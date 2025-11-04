Топурия — в соцсетях: «Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть»

Пэдди Пимблетт: «Люди возвели Топурию на пьедестал, но я спущу его на землю. Разобью ему лицо».
Оливейра — о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым».
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.