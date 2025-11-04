Ричмонд
Топурия — в соцсетях: «Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть»

«Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть», — написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
