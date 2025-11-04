Сдача на вылет

Трудно сказать, обратили бы на это внимание, если бы не история с аномальной активностью на ставках. Как бы то ни было, UFC, не дожидаясь официальных итогов расследования, решился на увольнение. Если верить господину Хелвани, причина такой спешки может быть в том, что UFC получил некую информацию из более солидных источников. Журналист утверждает, что о странности боя Дулгаряна UFC еще до его начала уведомляло ФБР. Он же полагает, что есть основания считать, что ФБР не рассматривает случившееся как единичный инцидент. «Я говорил со многими бойцами, которые либо получали предложения сдать бой, либо знают о том, что к другим спортсменам обращались с такими идеями», — отметил Ариэль Хелвани.