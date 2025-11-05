Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» — «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть»

Нурмагомедов: «Вот сейчас смотрим “Реал” — “Ливерпуль”. Человек, который про футбол что-то говорил… Кого знаешь? “Реаловских” троих назови.
Махачев: «Четверых даже, наверное… Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка».
Нурмагомедов: «Как зовут?».
Махачев: «Мбаппе».
Нурмагомедов: «Одного защитника “Реала” назови».
Махачев: «Марсело был хороший».
Нурмагомедов: «10 лет назад, брат. Вот с такими дровами приходится футбол смотреть».
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа.