Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» — «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть»

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с Исламом Махачевым. Они смотрели матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (1:0).

Календарь боев MMA и все о бойцах

Нурмагомедов: «Вот сейчас смотрим “Реал” — “Ливерпуль”. Человек, который про футбол что-то говорил… Кого знаешь? “Реаловских” троих назови.

Махачев: «Четверых даже, наверное… Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка».

Нурмагомедов: «Как зовут?».

Махачев: «Мбаппе».

Нурмагомедов: «Одного защитника “Реала” назови».

Махачев: «Марсело был хороший».

Нурмагомедов: «10 лет назад, брат. Вот с такими дровами приходится футбол смотреть».

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа.