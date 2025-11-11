Махачев и его соперник провели первую битву взглядов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед поединком в рамках турнира UFC 322.
В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе и перешел в полусредний дивизион, где встретится с действующим обладателем пояса Делла Маддаленой. Поединок состоится в ночь на 16 ноября по московскому времени. Он возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке.
В ночь на 11 ноября по московскому времени соперники встретились в небоскребе на Манхэттене и провели битву взглядов на фоне панорамы Нью-Йорка. Видео было опубликовано на официальной странице UFC в соцсети X.
На счету 34-летнего Махачева 27 побед в ММА и одно поражение. В активе 29-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения. Он завоевал титул в полусреднем весе на турнире UFC 315 в Монреале, победив американца палестинского происхождения Белала Мухаммада единогласным решением судей.