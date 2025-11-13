Ричмонд
Ислам Махачев: «Люди в селе сказали: “Ислам, если ты не восстановишь улицу, мы переименуем ее”

Ислам Махачев рассказал об улице, названной в честь него в Дагестане.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Хабиб назвал улицу в честь меня, это маленькая улица. Хабиб умный. Он назвал улицы в честь всех бойцов, а мы теперь должны навести там порядок. Люди в селе сказали: “Ислам, если ты не восстановишь улицу, мы переименуем ее”, — сказал Махачев.

Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

Ислам Махачев: «Поможет ли Маддалене Крейг Джонс? Да, он очень помог Волкановски».

