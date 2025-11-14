Ричмонд
Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился кадрами подготовки Ислама Махачева к церемонии взвешивания.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

В ночь на 16 ноября Махачев проведет дебютный поединок в полусреднем дивизионе.

Напомним, что соперником Махачева станет обладатель чемпионского пояса Джек Делла Маддалена. Титульный поединок возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в Нью-Йорке.

Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом. И таких много.

Ислам Махачев: «Все еще чувствую себя чемпионом легкого веса. Я ведь не терял пояс в поединке».

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше