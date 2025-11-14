Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»

В ночь на 16 ноября Махачев проведет дебютный поединок в полусреднем дивизионе.
Напомним, что соперником Махачева станет обладатель чемпионского пояса Джек Делла Маддалена. Титульный поединок возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в Нью-Йорке.
Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом. И таких много.
Ислам Махачев: «Все еще чувствую себя чемпионом легкого веса. Я ведь не терял пояс в поединке».
