Махачев проведет титульный бой в UFC против Маддалены

Он кардинально изменил подход при подготовке к бою против Маддалены. По словам Махачева, он использовал креатин и другое спортивное питание. Также россиянин отметил, что гораздо легче переносит нагрузки ввиду отсутствия сгонки веса. Разница лишь в том, насколько ему удастся сохранить те же резкость и скорость, которые были присущи Махачеву в легком весе. По словам спортсмена, в день боя он планирует весить в районе 87 кг. Это примерно на 7 кг больше его оптимального веса во время поединков в прежней весовой категории.