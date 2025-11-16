Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе

Шевченко 37 лет, на ее счету теперь 26 побед (из них восемь нокаутом) и 4 поражения в смешанных единоборствах (MMA). Спортсменка завоевала чемпионский титул в декабре 2018 года, провела семь успешных защит, упустив пояс в марте 2023-го после боя с мексиканкой Алексой Грассо. Позднее Шевченко провела с соперницей еще два поединка, которые завершились вничью и победой представительницы Киргизии.