Двалишвили — о титуле Махачева в полусреднем весе: «Поздравляю. Заслуженно»

«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе — Ислама Махачева. Заслуженно», — написал в соцсетях Двалишвили.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы.
Махачев — после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!».
