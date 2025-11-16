Ричмонд
Американскому бойцу Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC

Спортсмен спровоцировал конфликт в зрительном зале на турнире в Нью-Йорке.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: UFC Russia

ТАСС, 16 ноября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пожизненно запретил американскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Диллону Дэнису посещать турниры организации из-за конфликта с командой россиянина Ислама Махачева. Об этом Уайт сообщил журналистам.

Перед поединком за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой произошел конфликт между Дэнисом и командой Махачева, он завершившийся потасовкой, которую разнимала охрана арены «Мэдисон Сквер Гарден», где проходил бой.

«Я считаю себя также виновным за это, я мог это предотвратить. Вы больше никогда не увидите Диллона Дэниса на турнирах UFC», — сказал Уайт, отметив, что конфликт начался из-за того, что Дэнис сидел не на своем месте.

Поединок закончился победой Махачева единогласным решением судей.

