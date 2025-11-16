Уайт вспомнил слова Абдулманапа: «Он говорил, что Хабиб будет доминировать, а потом его место займет Махачев. Черт возьми. Так и случилось»

«Абдулманап сказал: “Хабиб придет и будет доминировать, а когда он закончит, его место займет Ислам”. Черт возьми. Все именно так и случилось», — сказал Уайт.
Напомним, Хабиб был чемпионом легкой категории с апреля 2018-го по октябрь 2020-го. Махачев владел титулом легкого веса с октября 2022-го по май 2025-го, после чего освободил пояс и сменил дивизион.
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером — веселье после триумфа Махачева.
Уайт — о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама».