Уайт вспомнил слова Абдулманапа: «Он говорил, что Хабиб будет доминировать, а потом его место займет Махачев. Черт возьми. Так и случилось»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новый титул россиянина Ислама Махачева.

«Абдулманап сказал: “Хабиб придет и будет доминировать, а когда он закончит, его место займет Ислам”. Черт возьми. Все именно так и случилось», — сказал Уайт.

Напомним, Хабиб был чемпионом легкой категории с апреля 2018-го по октябрь 2020-го. Махачев владел титулом легкого веса с октября 2022-го по май 2025-го, после чего освободил пояс и сменил дивизион.

