Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ислам точно сравнялся с Хабибом и Емельяненко. Может, даже превзошел на бумаге». Кортава о Махачеве

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о победе Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Насколько понравился бой?

— Бой, конечно, понравился, потому что Ислам выиграл. Я себя поймал на мысли, что даже я, человек, который просто переживает за Ислама, очень сильно нервничал. Представляю, как Хабиб и команда переживали.

Бой получился таким, как я ожидал. Единственное, хотелось бы, чтобы он его удосрочил каким-то приемом. Но в соперниках парень не просто так был чемпионом. Самое главное — уверенная победа.

— Чем удивил Ислам?

— Честно, Ислам не удивил. Я точно знал, что он хорош в ударке, понятно, что борется он сильне сильнее. Мне был понятен его план — чуть-чуть затянуть Джека, чтобы он отвлекся от тейкдаунов. Мне кажется, Джек думал, что Ислам будет действовать как Хамзат [Чимаев], который в первые же 30 секунд идет в тейкдаун.

А Ислам грамотно две минуты выстоял в стойке, и как только соперник потерял концентрацию, бац, переводил в партер. Очень умно.

— Что значит достижение Ислама для российского спорта?

— Мне кажется, это большое достижение. Ислам точно сравнялся с Хабибом и с Федором [Емельяненко]. Может, даже где-то на бумаге их превзошел. Но все равно Хабиб и Федор — это истории больше еще про эмоцию, про тех, кто первый. А те, кто первый, все равно всегда запоминаются лучше и больше.

— Какого уровня Махачев как спортсмен? Это суперзвезда мирового класса? Или он пока на пути к этому уровню?

— Безусловно, Ислам Махачев — это топ-спортсмен, лучший спортсмен вне зависимости от весовой категории в единоборствах. Конечно, мы должны сравнивать его с лучшими спортсменами мира — с Роналду, Овечкиным, Леброном. Ислам достаточно активный с точки зрения медиа. Но я хочу, чтобы его имя гремело еще больше. Потому что он, его команда, это очень классные положительные примеры для всех людей, — сказал Кортава в интервью корреспонденту Спортса«» Илье Ковалеву.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше