Telegram выручил более 340 млн рублей на продаже папах Хабиба Нурмагомедова

Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в 10 100 «звезд».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram заработал более 347 млн рублей по итогам аукциона, на котором продавались коллекционные предметы в виде папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, следует из подсчетов ТАСС.

Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в 10 100 «звезд». Цена за одну «звезду» варьируется от 1 до 2 рублей. Таким образом, суммарная выручка составила около 347,194 млн рублей.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, он был чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC.