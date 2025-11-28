Ричмонд
Барбоза вспомнил бой с Хабибом: «Он постоянно был на шаг впереди. Даже не понял, как меня повалили»

Боец легкого веса UFC Эдсон Барбоза поделился воспоминаниями о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

Источник: Спортс

Бой между Барбозой и Нурмагомедовым состоялся в декабре 2017 года. Хабиб победил единогласным решением судей.

«Был только один соперник, в поединке с которым я думал: “Черт, мне нужно серьезно работать, чтобы быть способным драться с этим парнем”. И этим соперником был Хабиб. Помню, что думал: “Он очень ловко переиграл меня”.

Прежде всего, я даже не понял, как он повалил меня на настил — это было безумие. Я не чувствовал от него особой силы или чего-то невероятного, но он постоянно был на шаг впереди. Стоило мне попытаться подняться одним способом — он уже был там.

Пробовал иначе — ситуация снова повторялась. Он был единственным, с кем мне пришлось невероятно тяжело", — сказал Барбоза.

Хабиб Нурмагомедов открыл обувной бутик в Дубае. Название магазина — Send Location.

