Барбоза вспомнил бой с Хабибом: «Он постоянно был на шаг впереди. Даже не понял, как меня повалили»

Бой между Барбозой и Нурмагомедовым состоялся в декабре 2017 года. Хабиб победил единогласным решением судей.
«Был только один соперник, в поединке с которым я думал: “Черт, мне нужно серьезно работать, чтобы быть способным драться с этим парнем”. И этим соперником был Хабиб. Помню, что думал: “Он очень ловко переиграл меня”.
Прежде всего, я даже не понял, как он повалил меня на настил — это было безумие. Я не чувствовал от него особой силы или чего-то невероятного, но он постоянно был на шаг впереди. Стоило мне попытаться подняться одним способом — он уже был там.
Пробовал иначе — ситуация снова повторялась. Он был единственным, с кем мне пришлось невероятно тяжело", — сказал Барбоза.
Хабиб Нурмагомедов открыл обувной бутик в Дубае. Название магазина — Send Location.
Хабиб и Дуров продали виртуальных папах на 350 млн. Это как?