Лямкин, Фисенко и Пустозеров вручили Хабибу Нурмагомедову свитер «Ак Барса» с автографами команды. Экс-чемпион UFC и хоккеисты посетили бойцовский турнир, организованный «Татнефтью»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил бойцовский турнир в Альметьевске, организованный компанией «Татнефть», которая является спонсором «Ак Барса».

Источник: Спортс"

Хоккеисты казанского клуба Михаил Фисенко, Никита Лямкин и Алексей Пустозеров сфотографировались с Нурмагомедовым и вручили ему джерси «Ак Барса» с автографами команды.