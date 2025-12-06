Лямкин, Фисенко и Пустозеров вручили Хабибу Нурмагомедову свитер «Ак Барса» с автографами команды. Экс-чемпион UFC и хоккеисты посетили бойцовский турнир, организованный «Татнефтью»

Хоккеисты казанского клуба Михаил Фисенко, Никита Лямкин и Алексей Пустозеров сфотографировались с Нурмагомедовым и вручили ему джерси «Ак Барса» с автографами команды.
