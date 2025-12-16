Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Емельяненко рассказал, как французы болели за Немкова: «Ни в одной стране мира так не реагировали»

Российская легенда ММА Федор Емельяненко рассказал о поддержке болельщиков в адрес отечественного бойца Вадима Немкова на турнире PFL в Лионе (Франция).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

На прошлой неделе Немков досрочно победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжелом весе. Емельяненко был секундантом Вадима.

«Было здорово. Ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, в Японии, когда уже Pride было 5−7 лет. Такое было ощущение, что футбольные фанаты пришли на стадион поболеть. Они очень болели за Вадима, больше, чем за Феррейру», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Вадим Немков одержал 19-ю победу в 21 бою в смешанных единоборствах.

Узнать больше по теме
Биография Вадима Немкова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Вадим Немков входит в список самых лучших спортсменов смешанных боевых искусств из России. Пусть даже выступает он не в UFC, а в чуть менее раскрученном промоушене. Так или иначе завоевать там чемпионский пояс — задача непростая. Мы расскажем о биографии Вадима Немкова и том, как именно он справился со своей целью стать лучшим.
Читать дальше