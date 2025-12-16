Емельяненко рассказал, как французы болели за Немкова: «Ни в одной стране мира так не реагировали»

На прошлой неделе Немков досрочно победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжелом весе. Емельяненко был секундантом Вадима.
«Было здорово. Ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, в Японии, когда уже Pride было 5−7 лет. Такое было ощущение, что футбольные фанаты пришли на стадион поболеть. Они очень болели за Вадима, больше, чем за Феррейру», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Вадим Немков одержал 19-ю победу в 21 бою в смешанных единоборствах.
