«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел

«Э, я не успеваю», — крикнул Ислам, реагируя на темп игры.
Махачев также тегнул Хабиба с подписью «Хейтер “Барсы”. Нурмагомедов в конце сказал: “Хала Мадрид”.
Махачев — о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого — “покупайте, чтобы заработать в будущем”.
Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов — лучший в истории.
