Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел»

«Да, я смотрю UFC, мне нравились Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов. Илия Топурия? Слушай, это безумие, но я еще ни одного его боя не видел. Придется хотя бы хайлайты глянуть» — сказал Кроуфорд.
Напомним, Топурия провел последний поединок в июне — он нокаутировал Чарльза Оливейру.
Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба».
Теренс Кроуфорд: «Конор был лучше в бою с Флойдом, чем Джейк Пол с Джошуа».
