Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел»

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC

Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.