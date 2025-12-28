Ричмонд
Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел»

Экс-чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд признался, что не видел выступления Илии Топурии в UFC.

Источник: Спортс"

«Да, я смотрю UFC, мне нравились Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов. Илия Топурия? Слушай, это безумие, но я еще ни одного его боя не видел. Придется хотя бы хайлайты глянуть» — сказал Кроуфорд.

Напомним, Топурия провел последний поединок в июне — он нокаутировал Чарльза Оливейру.

Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба».

Теренс Кроуфорд: «Конор был лучше в бою с Флойдом, чем Джейк Пол с Джошуа».

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
