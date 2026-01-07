Тур Хабиба в Манчестер: пригласил Холанна в Дагестан и «запретил» розовую форму «Сити»

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов часто посещает матчи европейских топ-клубов. Начало 2026 года непобежденный боец провел как раз на футболе — приехал в Манчестер, где встретился с семьей Ибрагимовых, побывал на матче «Сити» с «Челси» и познакомился поближе с игроками команды Пепа Гвардиолы.
Шутка про розовый цвет (или не шутка?)
Первый снимок из поездки в Англию Хабиб опубликовал в своем Telegram-канале 6 января — на базе «Манчестер Сити» он сфотографировался вместе игроками.
«Сказал им, что ко мне в зал я их не допустил бы в этих розовых рубашках. Они посмеялись. Не догоняя, что я не шутил», — подписал пост Нурмагомедов.
Эрлинга Холанна боец назвал «голевой машиной»: «Рад встрече, бро. Как ты сказал, увидимся в Дагестане».
Сам нападающий подписал снимок с легендой MMA одним словом: «Менталитет».
С норвежцем они знакомы давно. Например, два года назад Нурмагомедов передавал ему подарок от блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Лучший бомбардир АПЛ является фанатом российской интернет-знаменитости.
Поймал экс-чемпиона UFC и полузащитник Райан Шерки.
Конечно, Хабиб отдельно встретился с узбекским защитником Абдукодиром Хусановым:
«Просто за час встречи не сказал ни слова. Пусть Аллах тебя хранит, брат. На тебя весь народ Узбекистана возлагает большие надежды. Не расслабляйся и только вперед».
Вместе с Эрлингом Хусанов подписал Нурмагомедову футболку, которую тот обещал разыграть на аукционе, а полученные деньги — отправить на благотворительность:
«С Холанном учим нашего узбекского брата писать на английском».
Хабиб поужинал в компании семьи Ибрагимовых: Амир — футболист, который выступает за «Манчестер Юнайтед» U18, а Ибрагим — боец PFL.
«В футболе ничего не сравнится с Английской премьер-лигой»
4 января Нурмагомедов был на матче 20-го тура АПЛ между «Сити» и «Челси». Наблюдая с трибуны за выходом Хусанова на замену, он написал:
«Мне так интересно было, на каком языке они общаются. Пеп не знает узбекский, а Хусанов — английский».
Сама игра закончилась ничьей 1:1, но Хабиб остался доволен:
«Как он сохранил мяч в моменте. В футболе ничего не сравнится с Английской премьер-лигой».
Еще его впечатлила база «Сити»: «Маленький свой городок они построили внутри Манчестера. Очень впечатляюще».
Подводя итоги поездки, боец выразил благодарность:
«Здорово провел время в Манчестере. Большое спасибо, “Манчестер Сити”, за приглашение и гостеприимство».
Егор Сергеев