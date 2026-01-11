Ричмонд
Царукян победил Палмера на турнире RAF 5 в поединке по вольной борьбе

Схватка завершилась со счетом 10:0.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян победил американца Лэнса Палмера на турнире Real american freestyle (RAF) 5 в поединке по вольной борьбе. Схватка прошла во Флориде.

Царукян победил соперника со счетом 10:0.

Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был бороться против россиянина Ислама Махачева за чемпионский пояс UFC в легком весе, но снялся из-за травмы. Всего на его счету 23 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах.