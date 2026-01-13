Ричмонд
Махачев обратился к Панюкову по поводу лишнего веса: «Даю тебе три месяца. Если нет, ты едешь в Дагестан»

Чемпион UFC Ислам Махачев обратился к нападающему медиакоманды «Банка» Андрею Панюкову.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Всех приветствую. Панюков, даю тебе три месяца [на похудение]. Если нет, то ты едешь в Дагестан», — сказал Махачев.

В «Банке» регулярно подшучивали над лишним весом Панюкова, который выступает за клуб с весны прошлого года.

На профессиональном уровне Панюков играл за «Динамо», «Зенит», «Урал» и другие команды.

В медиафутболе форвард с 2024 года. До «Банки» он выступал за «Родину Медиа».

