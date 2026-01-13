Махачев обратился к Панюкову по поводу лишнего веса: «Даю тебе три месяца. Если нет, ты едешь в Дагестан»

«Всех приветствую. Панюков, даю тебе три месяца [на похудение]. Если нет, то ты едешь в Дагестан», — сказал Махачев.
В «Банке» регулярно подшучивали над лишним весом Панюкова, который выступает за клуб с весны прошлого года.
На профессиональном уровне Панюков играл за «Динамо», «Зенит», «Урал» и другие команды.
В медиафутболе форвард с 2024 года. До «Банки» он выступал за «Родину Медиа».
Узнать больше по теме
