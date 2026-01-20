«Это трагедия». Ветеран UFC возмущен отношением промоушена к Царукяну

«Это трагедия. Я сочувствую Арману. Конечно, он вырос в хорошей семье, у него есть деньги и он не волнуется по поводу этого дерьма. Но его не должны так дрючить! Поэтому я сочувствую ему — это полное дерьмо. Он работал, трудился, делал правильные вещи. И я не понимаю, почему они так взбесились, что он снялся с того боя. Он получил травму, это происходит постоянно. Парни получают травмы. Я знаю, он травмировался в плохое время, но мне было бы интересно послушать, в чем же проблема, на самом деле. Не знаю, почему вы так наказываете этого парня», — заявил Браун в интервью The Fighter vs. The Writer.