«Это трагедия». Ветеран UFC возмущен отношением промоушена к Царукяну

Американский ветеран UFC Мэтт Браун выразил возмущение отношением руководства UFC к российскому бойцу промоушена Арману Царукяну.

Источник: Getty Images

Ранее Царукян не получил бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе — 25 января за пояс подерутся американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт.

«Это трагедия. Я сочувствую Арману. Конечно, он вырос в хорошей семье, у него есть деньги и он не волнуется по поводу этого дерьма. Но его не должны так дрючить! Поэтому я сочувствую ему — это полное дерьмо. Он работал, трудился, делал правильные вещи. И я не понимаю, почему они так взбесились, что он снялся с того боя. Он получил травму, это происходит постоянно. Парни получают травмы. Я знаю, он травмировался в плохое время, но мне было бы интересно послушать, в чем же проблема, на самом деле. Не знаю, почему вы так наказываете этого парня», — заявил Браун в интервью The Fighter vs. The Writer.

Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.