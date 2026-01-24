Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще две-три защиты титула. После этого он уйдет»

"Исламу 34 года, но со здоровьем у него все хорошо. Я думаю, он сможет провести еще две или три защиты титула, прежде чем задумается о завершении карьеры. Я склоняюсь к двум, но может быть и три.
Не думаю, что после 35 он захочет продолжать, потому что в его голове уже есть мысль: «Я уйду в 35 лет. Или когда Хабиб скажет, что пора завершать карьеру». Это его слова, не мои.
Пока он продолжает делать то, что делает сейчас, он голоден. Нет причин его останавливать. Он выглядит фантастически — и абсолютно заслуженно занимает первую строчку в рейтинге P4P. Он лучший", — сказал Мендес.
В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить».
Илия Топурия: «Махачев засабмитит меня? Только в своих мечтах. Да и в них он плох».