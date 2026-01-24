Ричмонд
Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще две-три защиты титула. После этого он уйдет»

Тренер Хавьер Мендес рассказал, что чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев может завершить карьеру в течение года.

"Исламу 34 года, но со здоровьем у него все хорошо. Я думаю, он сможет провести еще две или три защиты титула, прежде чем задумается о завершении карьеры. Я склоняюсь к двум, но может быть и три.

Не думаю, что после 35 он захочет продолжать, потому что в его голове уже есть мысль: «Я уйду в 35 лет. Или когда Хабиб скажет, что пора завершать карьеру». Это его слова, не мои.

Пока он продолжает делать то, что делает сейчас, он голоден. Нет причин его останавливать. Он выглядит фантастически — и абсолютно заслуженно занимает первую строчку в рейтинге P4P. Он лучший", — сказал Мендес.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить».

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
