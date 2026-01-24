Ричмонд
Хавьер Мендес: «Хабиб похож на Мохаммеда Али. Он не только великий боец, но и великий человек»

Тренер Хавьер Мендес объяснил, в чем заключается разница между успешными и по-настоящему великими бойцами.

Источник: Спортс"

"В нашей команде есть отличный боец — Усман Нурмагомедов. Я считаю, что он способен стать одним из величайших бойцов в истории. У него есть все, чтобы этого добиться.

Но мы работаем не только над тем, чтобы он стал великим бойцом. Мы также стремимся к тому, чтобы он стал великим человеком. Именно это и является основой настоящего величия.

Ведь быть просто успешным бойцом — это одно. А чтобы считаться величайшим, нужно быть еще и достойным человеком. Как Мохаммед Али. В этом смысле Хабиб очень похож на Али, и именно этого я жду от Усмана", — сказал Мендес.

Почему Мохаммед Али не величайший — самый дотошный разбор.

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще две-три защиты титула. После этого он серьезно задумается о завершении карьеры».

Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
