Хавьер Мендес: «Хабиб похож на Мохаммеда Али. Он не только великий боец, но и великий человек»

"В нашей команде есть отличный боец — Усман Нурмагомедов. Я считаю, что он способен стать одним из величайших бойцов в истории. У него есть все, чтобы этого добиться.
Но мы работаем не только над тем, чтобы он стал великим бойцом. Мы также стремимся к тому, чтобы он стал великим человеком. Именно это и является основой настоящего величия.
Ведь быть просто успешным бойцом — это одно. А чтобы считаться величайшим, нужно быть еще и достойным человеком. Как Мохаммед Али. В этом смысле Хабиб очень похож на Али, и именно этого я жду от Усмана", — сказал Мендес.
