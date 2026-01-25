Ричмонд
Умар Нурмагомедов: «Я не пытаюсь найти легкий бой. Не буду ждать, хочу драться. Может, с Броком Леснаром, как однажды сказал Ислам»

Умар Нурмагомедов сказал, что готов драться с любым соперником.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Я не пытаюсь найти себе легкий бой. Просто пришлите мне место. Я не буду ждать, я хочу драться. Может, с Броком Леснаром, как однажды сказал Ислам», — сказал Нурмагомедов.

После одного из боев в UFC Ислам Махачев в шутку вызывал на бой экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Брока Леснара.

Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324.

Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?

