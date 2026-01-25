Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар выложил командное фото: «Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом»

Боец UFC Умар Нурмагомедов поблагодарил команду после победы над Дейвисоном Фигейредо.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом», — подписал Нурмагомедов фото с Хабибом и другими партнерами по команде.

Напомним, Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324.

UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли — Ядун, Умар победил Фигейредо и другие бои.

Умар Нурмагомедов: «В следующем бою должен за пояс драться. Или с победителем боя О’Мэлли — Ядун».

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше