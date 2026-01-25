Ян в соцсетях: «Только проснулся. Что-то важное случилось?»

«Только проснулся. Что-то важное случилось?» — написал Ян в соцсетях.
Напомним, О’Мэлли победил Ядуна единогласным решением судей на UFC 324. После боя Шон вызвал на поединок Яна.
О’Мэлли — после победы над Ядуном: "Петр, ты хочешь реванш, а я — пояс. Давай устроим этот бой!
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли победил Ядун, Умар — Фигейредо и другие бои.
